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    Сапёры отсоединили взрыватели у противопехотных мин на Курском вокзале. Взрывные устройства вывезли на полигон

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    Противопехотные мины, изъятые у мужчины на Курском вокзале в Москве, поместили в противовзрывной контейнер и увезли для утилизации на полигон. Часть пассажиров на время работы саперов, которые отсоединяли взрыватели, пришлось эвакуировать. Об этом пишет 17 февраля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

    Мужчина с минами появился в здании вокзала накануне утром. Его задержали, когда он пытался пройти через рамки металлоискателя. В пресс-службе РЖД сообщили, что людей эвакуировали с цокольного этажа вокзала, пройти на перроны можно было альтернативными путями.

    На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

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    МоскваРазминированиеКурский вокзалПротивопехотные мины
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