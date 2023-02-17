Сапёры отсоединили взрыватели у противопехотных мин на Курском вокзале. Взрывные устройства вывезли на полигон

Противопехотные мины, изъятые у мужчины на Курском вокзале в Москве, поместили в противовзрывной контейнер и увезли для утилизации на полигон. Часть пассажиров на время работы саперов, которые отсоединяли взрыватели, пришлось эвакуировать. Об этом пишет 17 февраля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.



Мужчина с минами появился в здании вокзала накануне утром. Его задержали, когда он пытался пройти через рамки металлоискателя. В пресс-службе РЖД сообщили, что людей эвакуировали с цокольного этажа вокзала, пройти на перроны можно было альтернативными путями.

