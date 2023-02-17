Суд принял отказ актёра Михаила Ефремова от ходатайства о смягчении наказания

Алексеевский райсуд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актёра Михаила Ефремова о замене лишения свободы принудительными работами. Об этом 17 февраля сообщает «Интерфакс».
Судебное заседание, как уточняет СМИ, прошло сегодня.
Напомним, 13 февраля стало известно, что Михаил Ефремов отозвал прошение о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны на суде против Ефремова, предположил, что актёр передумал, так как получил плохую характеристику от руководства колонии.