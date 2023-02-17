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    Суд принял отказ актёра Михаила Ефремова от ходатайства о смягчении наказания

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    Алексеевский райсуд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актёра Михаила Ефремова о замене лишения свободы принудительными работами. Об этом 17 февраля сообщает «Интерфакс».

    Судебное заседание, как уточняет СМИ, прошло сегодня.

    Напомним, 13 февраля стало известно, что Михаил Ефремов отозвал прошение о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны на суде против Ефремова, предположил, что актёр передумал, так как получил плохую характеристику от руководства колонии.

    8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada. Его водитель скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года.

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