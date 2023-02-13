«Похоже, дали плохую характеристику». Актер Михаил Ефремов передумал досрочно выходить из колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отозвал прошение о досрочном выходе из колонии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.





«Поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданному в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в публикации суда. Вопрос рассмотрят на заседании 17 февраля.

Возможно, актер передумал, потому что получил плохую характеристику от руководства колонии, предположил адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны на суде против Ефремова.