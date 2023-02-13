    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, зап

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.79eur78.05

    «Похоже, дали плохую характеристику». Актер Михаил Ефремов передумал досрочно выходить из колонии

    6575
    33 комментария

    Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отозвал прошение о досрочном выходе из колонии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.


    «Поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданному в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в публикации суда. Вопрос рассмотрят на заседании 17 февраля.

    Возможно, актер передумал, потому что получил плохую характеристику от руководства колонии, предположил адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны на суде против Ефремова.

    «Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везёт так не везёт с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить», — рассказал юрист РИА Новости.

    Ранее Ефремов попросил заменить оставшийся срок в белгородской колонии принудительными работами. В сентябре смягчать наказание ему не стали: прокурор заявил, что Ефремов «не может принести пользу обществу» из-за ухудшения здоровья.

    8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года.

    По теме

    Михаил ЕфремовДосрочное освобождение
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 33

    Гость13 Фев 2023 в 17:46
    Надо Пригожину писать.Полгода в окопе и на свободу с чистой совестью.Еще медаль дадут.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 17:44
    В ЧВК решил податься.
    +0−0
    Wert13 Фев 2023 в 17:15
    По амнистии откинется.
    В честь победы над натой.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close