«Похоже, дали плохую характеристику». Актер Михаил Ефремов передумал досрочно выходить из колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отозвал прошение о досрочном выходе из колонии. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.
«Поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданному в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в публикации суда. Вопрос рассмотрят на заседании 17 февраля.
Возможно, актер передумал, потому что получил плохую характеристику от руководства колонии, предположил адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны на суде против Ефремова.
«Насколько мне стало известно из некоторых источников, нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь не хочет отпускать Ефремова и, похоже, дал ему плохую характеристику. Не везёт так не везёт с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить», — рассказал юрист РИА Новости.
Ранее Ефремов попросил заменить оставшийся срок в белгородской колонии принудительными работами. В сентябре смягчать наказание ему не стали: прокурор заявил, что Ефремов «не может принести пользу обществу» из-за ухудшения здоровья.