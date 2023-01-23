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    Актер Михаил Ефремов просит заменить оставшийся срок принудительными работами

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    Актер Михаил Ефремов, который отбывает срок в белгородской колонии по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, просит заменить оставшийся срок принудительными работами. Об этом 23 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Алексеевский суд региона, куда поступило ходатайство. Дата рассмотрения еще не назначена.

    Это уже не первая попытка актера добиться смягчения наказания. В сентябре Ефремову не стали смягчать наказание за смертельную аварию, поскольку он больше не полезен обществу, сообщало агентство со ссылкой на прокурора Второго кассационного суда, рассматривающего жалобы на приговор артисту.

    «Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — отметил тогда прокурор.

    8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года.

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