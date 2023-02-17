В России появится служба Росалкогольтабакконтроль

В России появится новая служба по надзору за рынком табака и алкоголя, которая будет называться Росалкогольтабакконтроль. Она появится после передачи Росалкогольрегулированию функций контроля за табачной и никотинсодержащей продукцей. Законопроект Минфин планирует внести в Госдуму в конце февраля или начале марта, заявил 17 февраля замминистра финансов Георгий Голованов.



По его словам, вероятнее всего служба будет называться Росалкогольтабакконтроль. Новый регулятор будет использовать две системы: ЕГАИС, с которой сейчас работает Росалкогольрегулирование, а также систему контроля товаров с обязательной маркировкой, цитирует Голованова «Интерфакс».