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    В России появится служба Росалкогольтабакконтроль

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    В России появится новая служба по надзору за рынком табака и алкоголя, которая будет называться Росалкогольтабакконтроль. Она появится после передачи Росалкогольрегулированию функций контроля за табачной и никотинсодержащей продукцей. Законопроект Минфин планирует внести в Госдуму в конце февраля или начале марта, заявил 17 февраля замминистра финансов Георгий Голованов.

    По его словам, вероятнее всего служба будет называться Росалкогольтабакконтроль. Новый регулятор будет использовать две системы: ЕГАИС, с которой сейчас работает Росалкогольрегулирование, а также систему контроля товаров с обязательной маркировкой, цитирует Голованова «Интерфакс».

    Процесс интеграции двух систем начнется уже в ближайшее время, поскольку с 1 апреля этого года вводится обязательная маркировка пива.

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