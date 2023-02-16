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    В России хотят ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

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    Случаи фиктивной постановки на учет мигрантов в РФ будут исключены. Ведомства наладили обмен информацией о таких случаях, уже разработан соответствующий законопроект. Об этом 16 февраля на совещании в Челябинске рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, сообщает «Интерфакс».

    «Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — сказал он.


    По словам секретаря Совбеза, в стране усилили меры контроля за миграционными потоками за последний год, особенно в сфере взаимодействия между различными ведомствами.

    В октябре прошлого года Совет безопасности РФ принял решение внести изменения в действующую концепцию миграционной политики. Подробнее можно прочитать тут.

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    Николай ПатрушевМигрантыСовбез
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