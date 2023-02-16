В России хотят ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Случаи фиктивной постановки на учет мигрантов в РФ будут исключены. Ведомства наладили обмен информацией о таких случаях, уже разработан соответствующий законопроект. Об этом 16 февраля на совещании в Челябинске рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, сообщает «Интерфакс».

«Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — сказал он.