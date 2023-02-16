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    РИА Новости: Сына Жириновского подозревают в дебоше в ресторане и нападении на полицейского

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    В отношении Олега Эйдельштейна, сына экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского, составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы заявили о дебоше в одном из ресторанов. Эйдельштейна доставили в отделение полиции, и там он якобы «принялся оскорблять полицейских, а потом ударил одного из сотрудников». У последнего диагностировали ушиб, добавил источник.

    Следователи ведут проверку, а Эйдельштейна арестовали на 15 суток,

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    Гость16 Фев 2023 в 15:05
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