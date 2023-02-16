РИА Новости: Сына Жириновского подозревают в дебоше в ресторане и нападении на полицейского

В отношении Олега Эйдельштейна, сына экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского, составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы заявили о дебоше в одном из ресторанов. Эйдельштейна доставили в отделение полиции, и там он якобы «принялся оскорблять полицейских, а потом ударил одного из сотрудников». У последнего диагностировали ушиб, добавил источник.



Следователи ведут проверку, а Эйдельштейна арестовали на 15 суток,

