Хватит ещё на восемь месяцев. В «Честном знаке» заявили, что в России нет рисков дефицита аналогов «Виагры»

В России есть запасы препаратов на основе силденафила, который входит в состав «Виагры». Их количество способно удовлетворить нынешний уровень спроса на протяжении восьми месяцев. Об этом 15 февраля со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщает «Коммерсант».



Как следует из результатов проведённого анализа рынка, рисков дефицита аналогов препарата для повышения потенции нет. По мнению экспертов, за восемь месяцев российские производители смогут наладить локальное производство соответствующих «Виагре» средств.