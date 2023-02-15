Хватит ещё на восемь месяцев. В «Честном знаке» заявили, что в России нет рисков дефицита аналогов «Виагры»

В России есть запасы препаратов на основе силденафила, который входит в состав «Виагры». Их количество способно удовлетворить нынешний уровень спроса на протяжении восьми месяцев. Об этом 15 февраля со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщает «Коммерсант».
Как следует из результатов проведённого анализа рынка, рисков дефицита аналогов препарата для повышения потенции нет. По мнению экспертов, за восемь месяцев российские производители смогут наладить локальное производство соответствующих «Виагре» средств.
В 2022 году, сообщает «Честный знак», учитывая в числе прочего данные Росстата о количестве жителей, в России продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на 7,3 млрд руб. На тысячу взрослых жителей мужского пола приходится 168 пачек таких лекарств.
В 2022 году больше всего препаратов с силденафилом продали в Петербурге, там на тысячу мужчин приходится уже 218 упаковок. За ним следуют Краснодарский край, Московская область и Камчатский край (по 210 упаковок на тысячу мужчин).
Напомним, 15 февраля американская биофармацевтическая компания «Виатрис» сообщила, что приостанавливает поставки в Россию препарата «Виагра» в таблетках. В Минпромторге заверили, что в стране налажено производство лекарственных средств с таким же действующим веществом.