Американская компания «Виатрикс» прекратила поставки «Виагры» в Россию. Минпромторг успокаивает, что нашли замену

Американская биофармацевтическая компания «Виатрикс» сообщила, что прекращает поставки препарата «Виагра» в Россию. В Минпромторге заверяют, что в стране налажено производство лекарственных средств с таким же действующим веществом.



Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России, пишет 15 февраля «Интерфакс». Американский производитель проинформировал, что поставки таблеток прекращаются.

