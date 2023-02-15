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    Американская компания «Виатрикс» прекратила поставки «Виагры» в Россию. Минпромторг успокаивает, что нашли замену

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    23 комментария

    Американская биофармацевтическая компания «Виатрикс» сообщила, что прекращает поставки препарата «Виагра» в Россию. В Минпромторге заверяют, что в стране налажено производство лекарственных средств с таким же действующим веществом.

    Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России, пишет 15 февраля «Интерфакс». Американский производитель проинформировал, что поставки таблеток прекращаются.

    Как рассказали в министерстве, в России организованы клинические исследования препарата с МНН силденафил в форме таблетки, который в итоге зарегистрировали и пустили в гражданский оборот. По данным государственного реестра лекарственных средств, в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с силденафилом.

    В октябре минувшего года в российских аптеках исчез алпростадил, который используется для возврата утраченной эректильной функции, когда ни «Виагра» (силденафил), ни «Сиалис» (тадалафил) уже не помогают. Подробности читайте тут.

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    Комментарии 23

    Гость15 Фев 2023 в 13:40
    На святое покусились!!!
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