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    Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с апреля

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    Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля, доллар — до 74 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи 15 февраля.

    Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и к евро из-за предстоящих санкционных новостей и падения цен на нефть. По данным Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый пакет санкций на следующей неделе.

    Также в среду стало известно, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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