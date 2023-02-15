Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с апреля

Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля, доллар — до 74 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи 15 февраля.



Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и к евро из-за предстоящих санкционных новостей и падения цен на нефть. По данным Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый пакет санкций на следующей неделе.

Также в среду стало известно, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).