В работе IT-системы Lufthansa случился крупный сбой. Рейсы отменяют и задерживают

Сбой в работе IT-системы произошёл у крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa, что привело к массовым задержкам рейсов. Об этом 15 февраля сообщает Reuters.

Проблема, как уточняется, затронула все авиакомпании, которые входят в Lufthansa Group. В социальных сетях распространяются видеозаписи, сделанные в нескольких аэропортах ФРГ, — на них запечатлены скопления людей, ожидающих регистрации.

По словам некоторых пассажиров, из-за сбоя компания была вынуждена работать с пассажирами, используя ручку и бумагу. Осуществить процесс цифровым способом было невозможно.