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    В работе IT-системы Lufthansa случился крупный сбой. Рейсы отменяют и задерживают

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    Сбой в работе IT-системы произошёл у крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa, что привело к массовым задержкам рейсов. Об этом 15 февраля сообщает Reuters.

    Проблема, как уточняется, затронула все авиакомпании, которые входят в Lufthansa Group. В социальных сетях распространяются видеозаписи, сделанные в нескольких аэропортах ФРГ, — на них запечатлены скопления людей, ожидающих регистрации.

    По словам некоторых пассажиров, из-за сбоя компания была вынуждена работать с пассажирами, используя ручку и бумагу. Осуществить процесс цифровым способом было невозможно.

    Немецкие СМИ сообщают, что пока неясно, как много рейсов отменили или задержали. Сложности, конкретизируют там, возникли в работе систем регистрации и посадки.

    Тем временем Deutsche Flugsicherung — компания, отвечающая за управление воздушным движением в Германии, — решила больше не направлять самолёты в аэропорт Франкфурта, чтобы предотвратить заполнение хаба.

    «В настоящее время авиакомпании Lufthansa Group страдают от сбоя в работе IT-системы. Это приводит к задержке и отмене рейсов. Мы сожалеем о неудобствах, которые это доставляет нашим пассажирам», — говорится в официальном аккаунте компании в социальных сетях.

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