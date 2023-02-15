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    Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в резне из-за парковки на проспекте Художников

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    Выборгский районный суд заключил под стражу Виктора Еженкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 15 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие считает, что в ночь на понедельник Еженков, находясь у парадной № 8 дома 24, корпус 3, по проспекту Художников, нанес потерпевшему не менее одного удара в левую часть живота, что охарактеризовали как тяжкий вред. На суде мужчина признал вину, но не согласился с квалификацией, просил более мягкую меру пресечения. Суд встал на сторону следствия и удовлетворил ходатайство о заключении под стражу.

    Как писала «Фонтанка», граждане Азербайджана 29 и 33 лет попали в больницу после драки у дома 24/3 по проспекту Художников. По предварительным данным, предметом спора стала парковка. Сообщалось, что одного пострадавшего ударили ножом в живот, а другого — в грудь. Конфликт попал на видео. 38-летний подозреваемый явился в полицию сам.

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