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    Двух иностранцев ранили ножом во время спора за парковку на проспекте Художников. Нападавших ищут

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    7 комментариев

    Двое граждан Азербайджана госпитализированы после конфликта в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 февраля, один из них помещен в реанимацию.

    Мужчины 29 и 33 лет поступили в Елизаветинскую больницу в ночь на понедельник. Полиция установила, что около 23:30 у дома 24/3 по проспекту Художников иностранные граждане вступили в конфликт с тремя неизвестными. Предметом спора якобы стала парковка. В результате кто-то из троицы достал нож. Одного потерпевшего ранили в грудь, второго — в живот.

    Нападавшие уехали с места происшествия на «Мерседесе». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 7

    Абрикосов13 Фев 2023 в 09:43
    Как говорил персонаж Михалкова в одном известном фильме: "Сожрите Друг Друга!".
    Это я к тому что "граждане" на мерседесе явно не граждане!
    +6−0
    3625789854213 Фев 2023 в 09:28
    мерседес+нож Какой характерный наборчик. похоже нападавшие тоже "граждане..."
    +8−0
    hoboot13 Фев 2023 в 09:27
    в общем Мерседес проиграл место.
    +1−0
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