Двух иностранцев ранили ножом во время спора за парковку на проспекте Художников. Нападавших ищут

Двое граждан Азербайджана госпитализированы после конфликта в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 февраля, один из них помещен в реанимацию.



Мужчины 29 и 33 лет поступили в Елизаветинскую больницу в ночь на понедельник. Полиция установила, что около 23:30 у дома 24/3 по проспекту Художников иностранные граждане вступили в конфликт с тремя неизвестными. Предметом спора якобы стала парковка. В результате кто-то из троицы достал нож. Одного потерпевшего ранили в грудь, второго — в живот.

