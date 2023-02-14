Кровавая драка из-за парковки на Художников попала на видео. Подозреваемый сдался полиции сам

После драки с ножом на проспекте Художников предполагаемый виновник сам пришел в полицию. Его задержали.
Конфликт попал на видео, которое 14 февраля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах видно, как несколько мужчин из-за чего-то спорят, потом начинают бить друг друга руками и какими-то предметами. Иногда оппоненты падают на землю: силу явно никто не сдерживает. В итоге все расходятся по своим машинам.
ГУ МВД по Петербургу и области
Подозреваемому 38 лет, он пришел в отделение прошлым вечером. Один пострадавший госпитализирован в среднетяжелом состоянии, а вот состояние второго оценивают как тяжелое.
Как писала «Фонтанка», граждане Азербайджана 29 и 33 лет попали в больницу после драки у дома 24/3 по проспекту Художников. По предварительным данным, предметом спора стала парковка. Сообщалось, что одного пострадавшего ударили ножом в живот, а другого — в грудь.