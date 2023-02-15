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    В Новосибирске школьник прочел стихи, оскорбляющие мусульман. Мать заставила сына извиняться на коленях

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    В Новосибирске школьник записал на видео оскорбительное стихотворение про мусульман и получил выволочку от матери. Женщина надавала сыну пощечин и заставила извиняться на коленях. Подробности 15 февраля сообщает NGS.

    Серия видео начала распространяться в социальных сетях накануне. На первом мальчик читает грубые строки про ислам. На втором женщина, которая называет себя его матерью, дает школьнику пощечины и говорит, что, пока тот не извинится, она его не считает сыном.

    В третьем ролике стоящий на коленях подросток просит прощения у родителей, мусульман и своей родины и говорит, что «есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения».

    В описании говорится, что наказать сына за проступок женщину вынудила местная мусульманская община.

    Руководитель «Духовного управления мусульман Новосибирской области» Салим Шакирзянов заявил журналистам, что впервые слышит о случившемся.

    В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области затруднились уточнить детали ситуации, попросив составить официальный запрос.

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