В Новосибирске школьник прочел стихи, оскорбляющие мусульман. Мать заставила сына извиняться на коленях

В Новосибирске школьник записал на видео оскорбительное стихотворение про мусульман и получил выволочку от матери. Женщина надавала сыну пощечин и заставила извиняться на коленях. Подробности 15 февраля сообщает NGS.



Серия видео начала распространяться в социальных сетях накануне. На первом мальчик читает грубые строки про ислам. На втором женщина, которая называет себя его матерью, дает школьнику пощечины и говорит, что, пока тот не извинится, она его не считает сыном.



В третьем ролике стоящий на коленях подросток просит прощения у родителей, мусульман и своей родины и говорит, что «есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения».

