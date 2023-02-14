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    В Ленинградском зоопарке поселились маленькие уроборосы. Посмотреть на них пока можно только на видео

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    Ленинградский зоопарк

    Экзотариум Ленинградского зоопарка пополнился двумя редкими ящерицами — малыми поясохвостами. Новых обитателей во всей красе показали на видео.

    Малые поясохвосты обитают на западном побережье ЮАР, причем в основном на охраняемых территориях. Взрослые особи в длину достигают порядка 20 см, при этом самцы обычно немного крупнее самок. Свое название они получили из-за кольцеобразных щитков, которые опоясывают не только тело, но и хвост этих рептилий. Еще их называют ящерицами-броненосцами.

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    Научное название поясохвостов — Ouroborus cataphractus. Уроборос — это символ змея, кусающего себя за хвост. В случае опасности поясохвосты, если не могут скрыться в скалах, сворачиваются в кольцо, ухватив кончик своего хвоста зубами, и развернуть их из этого состояния практически невозможно.

    Еще одна интересная особенность этого вида — способ размножения. В отличие от многих других рептилий поясохвосты не откладывают яйца, а являются яйцеживородящими. В сезон самка производит на свет одного, реже — двух детенышей, длина тела которых при этом достигает половины длины матери.

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    Новое пополнение Ленинградского зоопарка — взрослые самец и самка. Им уже более 10 лет, и несколько лет назад они произвели на свет здорового детеныша. Рептилии уже освоились на новом месте, и сотрудники зоопарка надеются на скорое пополнение.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк

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