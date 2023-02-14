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    Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

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    28 комментариев

    Драка между представителями российского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле Royal Seginus.

    Как передает 14 февраля РИА Новости, сейчас решается вопрос, какой из команд придется переехать в другой отель, а какая останется. Детали инцидента пока не сообщаются. В ярославском клубе отметили, что готовят официальное заявление по случившемуся.

    В Генконсульстве РФ в Анталье агентству сообщили, что выясняют обстоятельства конфликта, а также пострадал ли кто-то из российских граждан. Обращений от соотечественников в консульство не поступало.

    «Шинник» играет в Первой лиге России, а «Минай» — в украинской премьер-лиге.

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    Комментарии 28

    Dud14 Фев 2023 в 11:41
    так кто кому навалял??? )))
    +1−3
    27419388914 Фев 2023 в 11:38
    Надо было туда биатлонистов заселить).
    +1−2
    26184725114 Фев 2023 в 11:27
    И какой умник поселил их в один отель?
    +7−0
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