Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

Драка между представителями российского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле Royal Seginus.



Как передает 14 февраля РИА Новости, сейчас решается вопрос, какой из команд придется переехать в другой отель, а какая останется. Детали инцидента пока не сообщаются. В ярославском клубе отметили, что готовят официальное заявление по случившемуся.



В Генконсульстве РФ в Анталье агентству сообщили, что выясняют обстоятельства конфликта, а также пострадал ли кто-то из российских граждан. Обращений от соотечественников в консульство не поступало.

