    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    757мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd73.63eur78.67

    Эффект заплаканного лица. Девы на доме Николаевых снова страдают

    638
    1 комментарий

    Внимание коммунальщиков требует к себе архитектурный памятник в центре Петербурга. Ожидая их, розовые слёзы льёт «русалка».

    Фото: читательница «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Испорчен очередной прекрасный лик Петербурга», — сообщила «Фонтанке» читательница вечером 13 февраля. Снимок «заплаканного» женского лица она сделала в Банковском переулке.

    Судя по фото, с краской к барельефу подходили не один раз. Здесь и розовые подтёки, и накрашенные губы, и «татуировки» на щеках. Есть и более старые следы. «Фонтанка» попросила администрацию района присмотреться.

    Сушить слёзы девам на доме Николаевых приходится регулярно. В 2018 году одна из них и вовсе лишилась лица. Через год на этом месте появилась инсталляция в виде QR-кода. Прошлой весной в КГИОП сообщили, что вернувшуюся при загадочных обстоятельствах голову передали на экспозицию «История движения в защиту Петербурга».

    Фото: читательница «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургБарельефВандализмРусалка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    MidNightWoodpecker13 Фев 2023 в 21:54
    А восстанавливать ту, которую вообще отбили, будут? С дебилами в нашем городке всегда было все хорошо, достаточно. Морды девкам крошили регулярно, но раньше из хоть восстанавливали довольно оперативно.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close