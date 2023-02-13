Эффект заплаканного лица. Девы на доме Николаевых снова страдают

Внимание коммунальщиков требует к себе архитектурный памятник в центре Петербурга. Ожидая их, розовые слёзы льёт «русалка».
«Испорчен очередной прекрасный лик Петербурга», — сообщила «Фонтанке» читательница вечером 13 февраля. Снимок «заплаканного» женского лица она сделала в Банковском переулке.
Судя по фото, с краской к барельефу подходили не один раз. Здесь и розовые подтёки, и накрашенные губы, и «татуировки» на щеках. Есть и более старые следы. «Фонтанка» попросила администрацию района присмотреться.
Сушить слёзы девам на доме Николаевых приходится регулярно. В 2018 году одна из них и вовсе лишилась лица. Через год на этом месте появилась инсталляция в виде QR-кода. Прошлой весной в КГИОП сообщили, что вернувшуюся при загадочных обстоятельствах голову передали на экспозицию «История движения в защиту Петербурга».