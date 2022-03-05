Татуированная русалка рыдает на Садовой в ожидании коммунальщиков

Барельеф на доме Николаевых в Петербурге снова стал жертвой вандалов. Одна из известных русалок в татуировках и слезах, похоже, не первый день требует внимания коммунальщиков.



На плачевное состояние декора исторического здания на углу Садовой и Банковского переулка 5 марта обратил внимание корреспондент «Фонтанки». Неизвестный изобразил слёзы на одной из скульптурных голов. Подобием макияжа и татуировок, судя по тусклости красок, она обзавелась заметно раньше.