Татуированная русалка рыдает на Садовой в ожидании коммунальщиков

Барельеф на доме Николаевых в Петербурге снова стал жертвой вандалов. Одна из известных русалок в татуировках и слезах, похоже, не первый день требует внимания коммунальщиков.
На плачевное состояние декора исторического здания на углу Садовой и Банковского переулка 5 марта обратил внимание корреспондент «Фонтанки». Неизвестный изобразил слёзы на одной из скульптурных голов. Подобием макияжа и татуировок, судя по тусклости красок, она обзавелась заметно раньше.
В администрации Центрального района заверили, что информация будет передана управляющей компании, и декору вернут достойный облик.
Барельеф на углу Садовой регулярно подвергается нападениям. В 2018 году русалке возвращали голову, через год лицо заменили инсталляцией в виде QR-кода.
4 марта в комитете по охране памятников сообщили, что голову скульптуры, которая «исчезла при загадочных обстоятельствах и при таких же загадочных обстоятельствах вернулась», передали на экспозицию «История движения в защиту Петербурга».
«Это образцы человеческой жестокости и вандализма в отношении памятников», — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров.