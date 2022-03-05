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Татуированная русалка рыдает на Садовой в ожидании коммунальщиков

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Барельеф на доме Николаевых в Петербурге снова стал жертвой вандалов. Одна из известных русалок в татуировках и слезах, похоже, не первый день требует внимания коммунальщиков.

На плачевное состояние декора исторического здания на углу Садовой и Банковского переулка 5 марта обратил внимание корреспондент «Фонтанки». Неизвестный изобразил слёзы на одной из скульптурных голов. Подобием макияжа и татуировок, судя по тусклости красок, она обзавелась заметно раньше.

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В администрации Центрального района заверили, что информация будет передана управляющей компании, и декору вернут достойный облик.

Барельеф на углу Садовой регулярно подвергается нападениям. В 2018 году русалке возвращали голову, через год лицо заменили инсталляцией в виде QR-кода.

4 марта в комитете по охране памятников сообщили, что голову скульптуры, которая «исчезла при загадочных обстоятельствах и при таких же загадочных обстоятельствах вернулась», передали на экспозицию «История движения в защиту Петербурга».

«Это образцы человеческой жестокости и вандализма в отношении памятников», — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Русалки на доме Николаевых появились в 1903 году, само же здание было построено раньше, в конце XVIII века. Отметим, что распространенная в городе легенда о том, что в доме якобы когда-то находился известный бордель, а женские головки — это «портреты» или символические изображения его обитательниц, не имеет ничего общего с действительностью.

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