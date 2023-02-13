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    Выпила «Крота» в годовалом возрасте. В Петербурге провели операцию девочке, которая будет учиться по-новому есть и дышать спустя десять лет

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    4 комментария

    В петербургском Педиатрическом университете возвращают к обычной жизни одиннадцатилетнюю девочку, которая в годовалом возрасте выпила жидкость «Крот». Ей провели уникальную операцию — теперь врачи ждут, что ребенку придется с нуля обретать жизненные навыки.

    Сейчас девочка на плановом реанимационном контроле, сообщили 13 февраля «Фонтанке» в пресс-службе университета. После несчастного случая, произошедшего десять лет назад, она две недели находилась на ИВЛ, питалась через зонд. Врачи сделали ей искусственный вход в полость желудка, потому что самостоятельно глотать пищу девочка не могла. В Педиатрическом университете она наблюдается с 2016 года, за это время перенесла 39 госпитализаций и множество бужирований (расширений) пищевода.

    В конце января пациентке провели сложнейшую операцию, которая заняла 14 часов. Ей одним разрезом вскрыли грудную клетку и брюшную полость, сделали резекцию пищевода, «распаяли» диафрагму, удалили часть желудка с пораженным пищеводом, трансплантат для которого «выкроили» из кишки. «Подобные операции проводятся под наклоном туловища пациента на 45 градусов на правом боку, левое плечо отводится вправо. Это сложнейшая и с технической, и с клинической точки зрения операция», — говорят в университете.

    Когда девочка восстановится, ей предстоит учиться самостоятельно есть и дышать без сбоев в трахее. Учитывая, что ребенок не делал этого с годовалого возраста, есть вероятность «отсутствия психологического барьера», отмечают врачи.

    От очистителя «Крот» в 2019 году пострадал продюсер Бари Алибасов. Он случайно выпил жидкость, перепутав ее с соком, и попал в больницу. Сообщалось, что продюсер получил тяжелые ожоги желудка и дыхательных путей, но быстро оправился.

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    Санкт-ПетербургВрачиОперацияПедиатрический университет
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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок13 Фев 2023 в 19:43
    Помнится, алибасов уже через неделю интервью давал - как крота пил.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 19:07
    КАК в годовалом возрасте можно СЛУЧАЙНО выпить хоть что-то?
    +0−1
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