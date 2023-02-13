Выпила «Крота» в годовалом возрасте. В Петербурге провели операцию девочке, которая будет учиться по-новому есть и дышать спустя десять лет

В петербургском Педиатрическом университете возвращают к обычной жизни одиннадцатилетнюю девочку, которая в годовалом возрасте выпила жидкость «Крот». Ей провели уникальную операцию — теперь врачи ждут, что ребенку придется с нуля обретать жизненные навыки.



Сейчас девочка на плановом реанимационном контроле, сообщили 13 февраля «Фонтанке» в пресс-службе университета. После несчастного случая, произошедшего десять лет назад, она две недели находилась на ИВЛ, питалась через зонд. Врачи сделали ей искусственный вход в полость желудка, потому что самостоятельно глотать пищу девочка не могла. В Педиатрическом университете она наблюдается с 2016 года, за это время перенесла 39 госпитализаций и множество бужирований (расширений) пищевода.