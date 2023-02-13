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    Когда жена не пустила. В Петербурге мужчина избил соседей черенком от лопаты из-за замечания

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    25 комментариев

    В Кировском районе Петербурга задержали хулигана, который избил соседей черенком от лопаты. Об этом 13 февраля сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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    Накануне вечером нетрезвый горожанин не смог попасть домой — жена отказалась впускать его внутрь. Он принялся бить по двери и кричать, что обеспокоило соседей по лестничной площадке. Пожилая семейная пара — 68-летний мужчина и его 60-летняя супруга — сделала ему замечание, но вместо понимания получила вспышку ярости. Злоумышленник напал на них с тем, что оказалось под рукой, — с черенком от лопаты.

    Заметив это, другие жильцы обратились к правоохранителям. После этого в дом на улице Солдата Корзуна — именно там всё и происходило — прибыл наряд Росгвардии. Агрессора задержали и отвезли в отдел. Пострадавших петербуржцев госпитализировали.

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    Комментарии 25

    Гость13 Фев 2023 в 17:59
    черенок Корзуна - разумная альтернатива кувалде Вагнера
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 17:41
    "Кухонного боксёра" не пустили к месту проведения соревнований.
    +0−0
    Kezevo13 Фев 2023 в 17:28
    Пусть скажут спасибо сто не шваброй везде.
    +0−0
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