Когда жена не пустила. В Петербурге мужчина избил соседей черенком от лопаты из-за замечания

В Кировском районе Петербурга задержали хулигана, который избил соседей черенком от лопаты. Об этом 13 февраля сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Накануне вечером нетрезвый горожанин не смог попасть домой — жена отказалась впускать его внутрь. Он принялся бить по двери и кричать, что обеспокоило соседей по лестничной площадке. Пожилая семейная пара — 68-летний мужчина и его 60-летняя супруга — сделала ему замечание, но вместо понимания получила вспышку ярости. Злоумышленник напал на них с тем, что оказалось под рукой, — с черенком от лопаты.
Заметив это, другие жильцы обратились к правоохранителям. После этого в дом на улице Солдата Корзуна — именно там всё и происходило — прибыл наряд Росгвардии. Агрессора задержали и отвезли в отдел. Пострадавших петербуржцев госпитализировали.