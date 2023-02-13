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    Депортированного из России блогера Некоглая объявили в розыск

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    20 комментариев

    МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai, депортированного из страны после скандала с пародией на российского солдата. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы.

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    Блогера ищут по статье УК, но по какой — не сообщается.

    Что известно о ситуации с блогером Некоглаем?

    В ноябре Некоглая (Николая Лебедева) депортировали из России на родину — в Молдавию. Его признали виновным в нарушении правил въезда в страну и наказали еще и штрафом в пять тысяч рублей.

    Задержали Лебедева после публикации резонансного ролика, в котором блогер пародировал видео с российским военным, выбрасывающим из окопа падающие на него гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала обратиться по поводу пародии в Генпрокуратуру.

    Позже Некоглай заявлял, что при задержании полицейские уговаривали его извиниться, а после отказа якобы избивали и душили. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Алексей Мельников, посещавший блогера в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, говорил, что у Лебедева на теле обнаружили гематомы и ссадины.

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    Некоглай
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    Заливщик голосовых планок13 Фев 2023 в 15:48
    Сначала кладём асфальт, затем меняем трубы. Безотносительно к данной ситуации.
    +1−0
    Ярослав Крамской13 Фев 2023 в 15:48
    Выжигать всю нечисть калёным железом.
    +0−1
    Гость13 Фев 2023 в 15:44
    Нет, это не юридический казус. Это к доктору обращаться надо. В Кащенко.
    +1−0
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