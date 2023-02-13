Депортированного из России блогера Некоглая объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai, депортированного из страны после скандала с пародией на российского солдата. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы.
Блогера ищут по статье УК, но по какой — не сообщается.
Что известно о ситуации с блогером Некоглаем?
В ноябре Некоглая (Николая Лебедева) депортировали из России на родину — в Молдавию. Его признали виновным в нарушении правил въезда в страну и наказали еще и штрафом в пять тысяч рублей.
Задержали Лебедева после публикации резонансного ролика, в котором блогер пародировал видео с российским военным, выбрасывающим из окопа падающие на него гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала обратиться по поводу пародии в Генпрокуратуру.
Позже Некоглай заявлял, что при задержании полицейские уговаривали его извиниться, а после отказа якобы избивали и душили. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Алексей Мельников, посещавший блогера в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, говорил, что у Лебедева на теле обнаружили гематомы и ссадины.