Депортированного из России блогера Некоглая объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai, депортированного из страны после скандала с пародией на российского солдата. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы.

Блогера ищут по статье УК, но по какой — не сообщается.

В ноябре Некоглая (Николая Лебедева) депортировали из России на родину — в Молдавию. Его признали виновным в нарушении правил въезда в страну и наказали еще и штрафом в пять тысяч рублей.

Задержали Лебедева после публикации резонансного ролика, в котором блогер пародировал видео с российским военным, выбрасывающим из окопа падающие на него гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала обратиться по поводу пародии в Генпрокуратуру.