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    Блогера Nekoglai, снявшего пародию на российского военного, выдворили из России

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    Блогера Николая Лебедева, известного как Nekoglai, выдворили из России в четверг ночью из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

    «Фонтанка» писала, что 9 ноября суд признал его виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания в РФ. Лебедева наказали штрафом в размере пяти тыс. руб. и административным выдворением за пределы страны. Блогер — гражданин Молдавии.

    Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Лебедева в Москве. Он опубликовал пародию на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него ВСУ. Блогер снял похожий ролик, лежа на ковре. Видео вызвало резонанс. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.

    Позже выяснилось, что раненый российский военнослужащий, отбрасывавший гранаты и мины ВСУ и ставший героем вирусного ролика, оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка.

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