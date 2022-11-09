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    Боевые действия на Украине

    Раненый пехотинец, отбивавшийся от гранат ВСУ, оказался военнослужащим из Ленобласти

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    Раненый российский военнослужащий, отбрасывавший гранаты и мины ВСУ и ставший героем вирусного ролика, оказался пехотинцем из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка. Об этом 9 ноября сообщает правительство Ленобласти.

    «Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир.

    Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи!» — говорится в сообщении телеграм-канала «Админка Ленобласти».

    По данным «Фонтанки», военнослужащий является офицером.

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