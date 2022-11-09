Раненый пехотинец, отбивавшийся от гранат ВСУ, оказался военнослужащим из Ленобласти

Раненый российский военнослужащий, отбрасывавший гранаты и мины ВСУ и ставший героем вирусного ролика, оказался пехотинцем из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка. Об этом 9 ноября сообщает правительство Ленобласти.
«Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир.
Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи!» — говорится в сообщении телеграм-канала «Админка Ленобласти».
По данным «Фонтанки», военнослужащий является офицером.