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    Суд высылает из России блогера Nekoglai, который сделал пародию на солдата в окопе

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    Блогера Николая Лебедева, известного как Nekoglai, признали виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания. Суд постановил выслать его в Молдавию. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    «...Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путём принудительного перемещения», — говорится в записи.

    Как пишет РИА Новости, у блогера есть десять суток на обжалование решения. После вступления его в силу у Лебедева будет время самостоятельно уехать за границу, в противном случае его вышлют силой.

    Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Лебедева в Москве. СМИ сообщали, что блогер — гражданин Молдавии.

    Ранее Nekoglai опубликовал пародию на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него ВСУ. Блогер снял похожий ролик, лежа на ковре. Видео вызвало резонанс. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.

    Позже выяснилось, что раненый российский военнослужащий, отбрасывавший гранаты и мины ВСУ и ставший героем вирусного ролика, оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка.

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