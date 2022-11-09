Суд высылает из России блогера Nekoglai, который сделал пародию на солдата в окопе

Блогера Николая Лебедева, известного как Nekoglai, признали виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания. Суд постановил выслать его в Молдавию. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.



«...Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путём принудительного перемещения», — говорится в записи.

