В Москве задержали блогера Nekoglai, снявшего «пародию» на российского солдата

Блогер Николай Лебедев, известный как Nekoglai, задержан в Москве правоохранительными органами. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным информагентства, задержание может быть связано с нарушением миграционного законодательства. СМИ пишут, что Лебедев — гражданин Молдавии.
Ранее Nekoglai опубликовал пародию на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него ВСУ. Блогер снял похожий ролик, лежа на ковре. Видео вызвало резонанс. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.
Позже выяснилось, что раненый российский военнослужащий, отбрасывавший гранаты и мины ВСУ и ставший героем вирусного ролика, оказался пехотинцем из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка.