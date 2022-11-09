В Москве задержали блогера Nekoglai, снявшего «пародию» на российского солдата

Блогер Николай Лебедев, известный как Nekoglai, задержан в Москве правоохранительными органами. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



По данным информагентства, задержание может быть связано с нарушением миграционного законодательства. СМИ пишут, что Лебедев — гражданин Молдавии.



Ранее Nekoglai опубликовал пародию на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него ВСУ. Блогер снял похожий ролик, лежа на ковре. Видео вызвало резонанс. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку.