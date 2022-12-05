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    Депортированный из России блогер Некоглай заявил, что был избит сотрудниками полиции

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    Депортированный из России блогер Некоглай заявил, что был избит сотрудниками полиции. Видеоролик опубликован на его странице в соцсети.

    По словам Некоглая, после размещения видео, в котором он изображал российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, он был задержан за нарушение миграционного законодательства. Однако, по мнению блогера, поводом стала именно публикация ролика.

    Некоглай сообщил, что при задержании сотрудники полиции якобы не дали ему связаться с адвокатами и уговаривали извиниться. А после отказа, по его словам, избивали и душили, но так, чтобы не оставлять следов на лице. МВД эти заявления пока не комментировало.

    Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) — гражданин Молдавии. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала молодого человека «выродком тиктокером» и заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру. Некоглая депортировали из России 24 ноября. До этого его признали виновным в нарушении миграционных правил и приговорили к штрафу в 5 тыс. руб.

    Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Алексей Мельников, посещавший блогера в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщил, что при прохождении медосмотра у Некоглая на теле, голове, руках и ногах обнаружили множественные гематомы и ссадины.

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