Депортированный из России блогер Некоглай заявил, что был избит сотрудниками полиции. Видеоролик опубликован на его странице в соцсети.

По словам Некоглая, после размещения видео, в котором он изображал российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, он был задержан за нарушение миграционного законодательства. Однако, по мнению блогера, поводом стала именно публикация ролика.

Некоглай сообщил, что при задержании сотрудники полиции якобы не дали ему связаться с адвокатами и уговаривали извиниться. А после отказа, по его словам, избивали и душили, но так, чтобы не оставлять следов на лице. МВД эти заявления пока не комментировало.