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    Суд отказался обязать прокуратуру объяснить блокировку соцсетей депутата Вишневского. Но причину истец всё равно узнал

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    8 комментариев

    Василеостровский районный суд отказался обязать Генпрокуратуру и Роскомнадзор объяснить, за какие именно публикации была заблокирована страница во «ВКонтакте» депутата Заксобрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского. Однако на заседании надзорное ведомство всё же сообщило, о каком посте идет речь. Об этом 13 февраля парламентарий рассказал «Фонтанке».

    «С одной стороны, я удовлетворен ходом процесса, хотя не удовлетворен результатом. На заседании Роскомнадзор всё-таки озвучил, за какой пост меня заблокировали. Совершенно безобидный, кстати. Но чтобы это узнать, потребовалось несколько месяцев переписки и судебный процесс», — рассказал депутат. Он добавил, что всё равно планирует обжаловать решение суда.

    Ранее Роскомнадзор сообщал истцу, что ведомство только исполняло требование Генпрокуратуры. В свою очередь, прокуратура в своем отзыве (есть в распоряжении редакции) предлагала Вишневскому обратиться за разъяснениями в Роскомнадзор.

    К слову, требовать разблокировки страницы в соцсети парламентарий может, только удалив публикации, которые стали причиной блокировки.

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    Комментарии 8

    ProstoZloy13 Фев 2023 в 13:13
    "Теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного" Франц Кафка "Процесс"
    +2−0
    baddanZer13 Фев 2023 в 13:06
    Вишневский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!
    +1−7
    26078160113 Фев 2023 в 13:02
    Возмутительно! Один из редких приличных избранников в петербургском парламенте.
    +4−1
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