Суд отказался обязать прокуратуру объяснить блокировку соцсетей депутата Вишневского. Но причину истец всё равно узнал

Василеостровский районный суд отказался обязать Генпрокуратуру и Роскомнадзор объяснить, за какие именно публикации была заблокирована страница во «ВКонтакте» депутата Заксобрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского. Однако на заседании надзорное ведомство всё же сообщило, о каком посте идет речь. Об этом 13 февраля парламентарий рассказал «Фонтанке».



«С одной стороны, я удовлетворен ходом процесса, хотя не удовлетворен результатом. На заседании Роскомнадзор всё-таки озвучил, за какой пост меня заблокировали. Совершенно безобидный, кстати. Но чтобы это узнать, потребовалось несколько месяцев переписки и судебный процесс», — рассказал депутат. Он добавил, что всё равно планирует обжаловать решение суда.