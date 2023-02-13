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    Агрессивная прогулка по Думской влетела петербуржцу в копеечку. Он уверял, что дело в неосторожности

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    15 комментариев

    Прогулка по главной барной улице Петербурга обернулась любителю силовых решений условным сроком. Он утверждал, что умысла в избиении оппонента не было, но суд не поверил.

    Драка на Думской улице произошла октябрьской ночью, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Руслан схватил оппонента за капюшон, повалил на землю ударами и пнул его в голову.

    Травму потерпевшего оценили как тяжкий вред здоровью. Руслан вину не признал и заявил, что так получилось по неосторожности, но его признали виновным в умышленном причинении вреда. Он получил три года условно с таким же испытательным сроком, а также должен выплатить избитому почти 135 тысяч рублей.

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    ПетербургДракаУсловный срокДумскаяДумская улица
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    Комментарии 15

    мухомор13 Фев 2023 в 12:23
    уловный срок за драку норм.
    а вот финансовая часть должна быть существенно весомее.
    тысяч 200 штраф и тысяч 300 компенсация вреда здоровья и моральных страданий потерпевшему.
    138тыс это одна зарплата специалиста в городе. это не серьёзно.
    +3−0
    Nyenskans13 Фев 2023 в 12:17
    маловат штраф, раза в три-четыре бы увеличить минимум
    +1−0
    Nyenskans13 Фев 2023 в 12:16
    что за Руслан?
    +0−0
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