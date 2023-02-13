Агрессивная прогулка по Думской влетела петербуржцу в копеечку. Он уверял, что дело в неосторожности

Прогулка по главной барной улице Петербурга обернулась любителю силовых решений условным сроком. Он утверждал, что умысла в избиении оппонента не было, но суд не поверил.



Драка на Думской улице произошла октябрьской ночью, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Руслан схватил оппонента за капюшон, повалил на землю ударами и пнул его в голову.

Травму потерпевшего оценили как тяжкий вред здоровью. Руслан вину не признал и заявил, что так получилось по неосторожности, но его признали виновным в умышленном причинении вреда. Он получил три года условно с таким же испытательным сроком, а также должен выплатить избитому почти 135 тысяч рублей.