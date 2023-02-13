На Московских Воротах ограничат движение на полтора года

Работы на сетях и временное ограждение внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге с середины февраля. Водителей потеснят в Московском и Петродворцовом районах города.
На площади Московские Ворота ограничат движение с 15 февраля 2023 года до 14 октября 2024 года, сообщает 13 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установят временное ограждение.
А в Петергофе с 14 февраля по 24 мая перекроют участок улицы Аврова от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного. Там стартует второй этап работ по прокладке инженерных сетей.