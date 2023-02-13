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    На Московских Воротах ограничат движение на полтора года

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    3 комментария

    Работы на сетях и временное ограждение внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге с середины февраля. Водителей потеснят в Московском и Петродворцовом районах города.

    На площади Московские Ворота ограничат движение с 15 февраля 2023 года до 14 октября 2024 года, сообщает 13 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установят временное ограждение.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Петергофе с 14 февраля по 24 мая перекроют участок улицы Аврова от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного. Там стартует второй этап работ по прокладке инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытие движенияОграничения движения транспорта
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    Комментарии 3

    Гость13 Фев 2023 в 23:55
    Сложно - это журналисту зайти на сайт ГАТИ и посмотреть документацию. В плане указано что будут проводиться работы по реставрации Московских ворот.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 23:49
    «На Московских Воротах» продолжаем пробивать илистое дно протоки?
    +0−0
    MidNightWoodpecker13 Фев 2023 в 23:47
    Неужели временное ограждение на московских воротах так сложно сделать, что заниматься этим будут два года?
    +0−0
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