Жителю Петербурга пришлось пройти квест, чтобы найти тело убитого брата

Петербургский пенсионер не мог дозвониться до брата в Колпино и после поисков нашел его мертвым.

В полицию 61-летний мужчина обратился накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. Он сообщил, что с утра 11 февраля пытался выйти на связь с 64-летним братом, даже приехал к его квартире на улице Металлургов. Но дверь ему никто не открыл. Тогда он поехал к гаражному кооперативу на Финляндской улице, где брат хранит свой «Шевроле Лачетти».

Там он брата не нашел, но встретил его знакомого 44 лет, который заявил, что у него есть ключи от гаража. Там заявитель нашел ключи от квартиры на Металлургов. А когда вскрыл квартиру, то нашел там тело брата с множественными колотыми ранениями в область живота.