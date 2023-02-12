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    Жителю Петербурга пришлось пройти квест, чтобы найти тело убитого брата

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    2 комментария

    Петербургский пенсионер не мог дозвониться до брата в Колпино и после поисков нашел его мертвым.

    В полицию 61-летний мужчина обратился накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. Он сообщил, что с утра 11 февраля пытался выйти на связь с 64-летним братом, даже приехал к его квартире на улице Металлургов. Но дверь ему никто не открыл. Тогда он поехал к гаражному кооперативу на Финляндской улице, где брат хранит свой «Шевроле Лачетти».

    Там он брата не нашел, но встретил его знакомого 44 лет, который заявил, что у него есть ключи от гаража. Там заявитель нашел ключи от квартиры на Металлургов. А когда вскрыл квартиру, то нашел там тело брата с множественными колотыми ранениями в область живота.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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    Комментарии 2

    своих не бросаем12 Фев 2023 в 13:57
    версия так себе 😆😆😆
    +1−0
    Гость12 Фев 2023 в 13:53
    Что-то слишком завёрнуто. Похоже на инсценировку.
    +1−0
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