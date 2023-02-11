Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

Нельзя просто так взять и придумать название для фильма. Чтобы оно и в народ ушло, и спустя десятилетия не забывалось. Да еще и прокатчики с киностудиями свои требования выдвигают... Вот и получалось, что в итоге режиссеры называли свои творения совсем не так, как планировали. В этом тесте мы собрали девять вполне известных советских фильмов (десять, если считать «Кин-дза-дза!» на входной картинке) и их рабочие названия. Сможете определить, как они стали называться после всех переименований?