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    Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

    У каждого переименования еще и своя история имеется

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    Изначально предполагалось, что «Кин-дза-дза!» выйдет в прокат как «Космическая пыль», но из сценария убрали эпизод с торговцем космической пылью и от этого названия пришлось отказаться
    Изначально предполагалось, что «Кин-дза-дза!» выйдет в прокат как «Космическая пыль», но из сценария убрали эпизод с торговцем космической пылью и от этого названия пришлось отказатьсяИллюстрация: афиша фильма «Кин-дза-дза!»
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    Нельзя просто так взять и придумать название для фильма. Чтобы оно и в народ ушло, и спустя десятилетия не забывалось. Да еще и прокатчики с киностудиями свои требования выдвигают... Вот и получалось, что в итоге режиссеры называли свои творения совсем не так, как планировали. В этом тесте мы собрали девять вполне известных советских фильмов (десять, если считать «Кин-дза-дза!» на входной картинке) и их рабочие названия. Сможете определить, как они стали называться после всех переименований?

    «Басмачи», «Пустыня» (поговаривают, что еще и «Спасите гарем») — всё это рабочие названия одного фильма.

    А этот фильм мы могли бы запомнить под названием «Знак четырех», если бы его не поменяли.

    А у этого фильма было два рабочих названия — «Черная кошка» и «Эра милосердия».

    Когда председатель Госкино Алексей Романов увидел сценарий фильма «Угнали машину», он его тут же забраковал. Потому что посчитал, что после такого кино советские граждане начнут угонять друг у друга машины. Фильм «законсервировали», а спустя время изменили сценарий и название. Как он стал называться?

    Одно из рабочих названий этого фильма — «Кто есть кто».

    Если бы первоначальное название этого фильма сохранилось, мы бы знали его как «Несерьезные истории».

    Вдохновившись историями о реальных контрабандистах, создатели этого фильма поначалу так и подумывали его назвать — «Контрабандисты».

    В 1980 году этот фильм посмотрели более 71 миллиона зрителей, что обеспечило картине шестое место в прокате. Изначально его хотели назвать «Запас прочности». Под каким названием его увидели зрители?

    В 1970-е годы один режиссер задумал снять фильм по рассказам Михаила Зощенко. Вот только действие перенес из 30-х годов в 70-е и назвал свою будущую ленту «Тайна, покрытая лаком». Но на «Мосфильме» замысел режиссера не одобрили. Тогда он переместил героев обратно в 30-е, а сценарий переименовал. Какое название получил этот фильм?

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    Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

    Главное, чтобы кино было хорошее, а как там оно называлось — дело десятое.

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    Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

    Некоторые фильмы вы знаете слишком хорошо.

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    Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

    Для вас это оказалось совсем несложно.

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    Элементарно, Ватсон! Попробуйте узнать известные советские фильмы по их рабочим названиям

    Интересно, вас вообще можно чем-то удивить?

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    Изначально предполагалось, что «Кин-дза-дза!» выйдет в прокат как «Космическая пыль», но из сценария убрали эпизод с торговцем космической пылью и от этого названия пришлось отказаться
    Изначально предполагалось, что «Кин-дза-дза!» выйдет в прокат как «Космическая пыль», но из сценария убрали эпизод с торговцем космической пылью и от этого названия пришлось отказатьсяИллюстрация: афиша фильма «Кин-дза-дза!»

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