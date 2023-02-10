Группа Billy’s Band сыграет в Петербурге концерт в новом составе

Billy’s Band, как коллектив, прочно ассоциирующийся с Петербургом, регулярно радует поклонников концертами в родном городе, однако предстоящее выступление будет с изюминкой — ведь петербуржцы услышат нового гитариста группы. Это случится 14 февраля в клубе Jagger (16+).
О том, что в Billy’s Band произошли кадровые перестановки, музыканты сообщили в соцсетях 2 февраля. «Андрей Рыжик хоть и сообщил о намерении отыграть с нами февральские концерты, но по географическим причинам все-таки планы изменились», — так начинается обращение Billy’s Band к поклонникам. Речь идет о гитаристе Андрее Резникове, который также является одним из основателей группы.
По словам музыкантов, они долго искали замену Резникову, но помощь пришла с неожиданной стороны. Новым гитаристом Billy’s Band стал лидер дерзкой панк-группы БИБН Марс.
Это неожиданное кадровое решение, учитывая, что БИБН играет совершенно не похожую на Billy’s Band музыку: шумная гитара, яростная ритм-секция, экспрессивный вокал. Тем не менее все случилось, и скоро поклонники узнают, изменилось ли звучание Billy’s Band или осталось прежним — новостей о том, что Марс как-то менял аранжировки знакомых песен, не было.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»