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    Самосвал протаранил барьер на съезде с ЗСД на «Скандинавию»

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    3 комментария

    Читатель «Фонтанки»

    Большегруз устроил ДТП на пункте пропуска Западного скоростного диаметра Петербурга днем 10 февраля. Авария случилась на севере города, на границе с Выборгским районом Ленобласти.

    По предварительным данным, около 14:30 на съезде с ЗСД на трассу А-181 «Скандинавия» сложился самосвал, сообщает 47News. В «Магистрали Северной столицы» изданию рассказали, что водитель грузовика превысил скорость в зоне пункта оплаты и врезался в демпфирующее устройство.

    На кадрах с места ДТП видно, что большегруз от удара сложило пополам, машина получила сильные повреждения. О пострадавших не сообщается.

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    Это уже третье серьезное ДТП с грузовиками за последние несколько часов. На 36-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти в трех ДТП столкнулись в общей сложности пять грузовых и пять легковых машин. Со слов очевидцев, по трассе ехала колонна грузовиков; в районе Косколово водители начали притормаживать, так как впереди было ДТП с участием «ГАЗели», а когда одному из них сотрудник ГИБДД указал прижаться к обочине, в грузовик влетел коллега, пишет 47News. В результате пострадал 35-летний водитель большегруза, из машины его деблокировали спасатели.

    Затем в половине второго часа дня на 11-м километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе столкнулись три грузовика и пять легковых машин. По данным ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"», два человека в результате получили травмы, но от госпитализации отказались. Из-за аварии проезд по трассе в сторону Петербурга был перекрыт. С 16:15 движение восстановлено, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    ДТПДТП с грузовикомЗСДПетербург
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    Комментарии 3

    Гость10 Фев 2023 в 17:17
    Профессионалы наводят суету. А достаточно сделать порог для вождения фуры в 70 IQ и доля участий с ними аварий существенно уменьшится
    +0−0
    VKuser19996280610 Фев 2023 в 16:48
    Эти песковозы, нарушая правила ,носятся с перегрузом по ЗСД и СКАНДИНАВИИ под 100кмч. И никому и дела нет.
    +0−0
    piterez10 Фев 2023 в 16:48
    Не много ли аварий с участием грудывиков в последнее время?
    +0−0
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