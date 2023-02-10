Самосвал протаранил барьер на съезде с ЗСД на «Скандинавию»

Читатель «Фонтанки»
Большегруз устроил ДТП на пункте пропуска Западного скоростного диаметра Петербурга днем 10 февраля. Авария случилась на севере города, на границе с Выборгским районом Ленобласти.
По предварительным данным, около 14:30 на съезде с ЗСД на трассу А-181 «Скандинавия» сложился самосвал, сообщает 47News. В «Магистрали Северной столицы» изданию рассказали, что водитель грузовика превысил скорость в зоне пункта оплаты и врезался в демпфирующее устройство.
На кадрах с места ДТП видно, что большегруз от удара сложило пополам, машина получила сильные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Это уже третье серьезное ДТП с грузовиками за последние несколько часов. На 36-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти в трех ДТП столкнулись в общей сложности пять грузовых и пять легковых машин. Со слов очевидцев, по трассе ехала колонна грузовиков; в районе Косколово водители начали притормаживать, так как впереди было ДТП с участием «ГАЗели», а когда одному из них сотрудник ГИБДД указал прижаться к обочине, в грузовик влетел коллега, пишет 47News. В результате пострадал 35-летний водитель большегруза, из машины его деблокировали спасатели.
Затем в половине второго часа дня на 11-м километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе столкнулись три грузовика и пять легковых машин. По данным ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"», два человека в результате получили травмы, но от госпитализации отказались. Из-за аварии проезд по трассе в сторону Петербурга был перекрыт. С 16:15 движение восстановлено, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».