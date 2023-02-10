В Петербурге иностранцев перед выдворением заставили платить за чужие капризы. Задержан пристав

В Петербурге судебного пристава подозревают в хищении денег с использованием служебного положения. Деньги исчезали с карт иностранцев, пока те осознавали, что в России им больше не рады.
41-летнего сотрудника УФССП задержала экономическая полиция Приморского района, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Ему вменяют кражу и превышение должностных полномочий. Как сообщил собеседник в правоохранительных органах, Следственный комитет уже возбудил дело.
Поводом стали заявления иностранцев, которых признали виновными в нарушении миграционного законодательства и постановили выдворить их из России. Это гражданин Таджикистана и 33-летняя нигерийка.
Женщину задержали в конце января. Ее виза истекла более десяти лет назад, вставать на миграционный учёт иностранка не спешила. Через день полицейские привезли её в суд на улицу Савушкина, решение было не в пользу нарушительницы.
Ждать выдворения предстояло в центре временного содержания иностранных граждан. В Красное Село ее сопроводили приставы, они же выдали изъятое при задержании. И тут возникла неловкость: полиция забирала два телефона и пару банковских карт, а приставы вернули только одну. Кроме того, один из телефонов — как раз тот, где был мобильный банк, — остался без сим-карт, а также кто-то успел залить его водой до нерабочего состояния.
Изначально материалом занялись в УСБ, но там быстро поняли, что среди своих ответственного за случившееся нет.
Под подозрение попал пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. По версии следствия, он пользовался доступом к личным вещам иностранцев и их деньгами оплачивал покупки на маркетплейсах. При этом аккаунты покупателя были привязаны к чужим сим-картам.
По двум эпизодам сотруднику УФССП насчитали хищение порядка 333 тысяч рублей. Не исключено, что потратиться на содержимое чужих корзин приходилось большему числу кандидатов на выдворение.