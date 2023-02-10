В Петербурге иностранцев перед выдворением заставили платить за чужие капризы. Задержан пристав

В Петербурге судебного пристава подозревают в хищении денег с использованием служебного положения. Деньги исчезали с карт иностранцев, пока те осознавали, что в России им больше не рады.



41-летнего сотрудника УФССП задержала экономическая полиция Приморского района, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Ему вменяют кражу и превышение должностных полномочий. Как сообщил собеседник в правоохранительных органах, Следственный комитет уже возбудил дело.



Поводом стали заявления иностранцев, которых признали виновными в нарушении миграционного законодательства и постановили выдворить их из России. Это гражданин Таджикистана и 33-летняя нигерийка.

