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    В Петербурге иностранцев перед выдворением заставили платить за чужие капризы. Задержан пристав

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    2 комментария

    В Петербурге судебного пристава подозревают в хищении денег с использованием служебного положения. Деньги исчезали с карт иностранцев, пока те осознавали, что в России им больше не рады.

    41-летнего сотрудника УФССП задержала экономическая полиция Приморского района, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Ему вменяют кражу и превышение должностных полномочий. Как сообщил собеседник в правоохранительных органах, Следственный комитет уже возбудил дело.

    Поводом стали заявления иностранцев, которых признали виновными в нарушении миграционного законодательства и постановили выдворить их из России. Это гражданин Таджикистана и 33-летняя нигерийка.

    Женщину задержали в конце января. Ее виза истекла более десяти лет назад, вставать на миграционный учёт иностранка не спешила. Через день полицейские привезли её в суд на улицу Савушкина, решение было не в пользу нарушительницы.

    Ждать выдворения предстояло в центре временного содержания иностранных граждан. В Красное Село ее сопроводили приставы, они же выдали изъятое при задержании. И тут возникла неловкость: полиция забирала два телефона и пару банковских карт, а приставы вернули только одну. Кроме того, один из телефонов — как раз тот, где был мобильный банк, — остался без сим-карт, а также кто-то успел залить его водой до нерабочего состояния.

    Изначально материалом занялись в УСБ, но там быстро поняли, что среди своих ответственного за случившееся нет.

    Под подозрение попал пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. По версии следствия, он пользовался доступом к личным вещам иностранцев и их деньгами оплачивал покупки на маркетплейсах. При этом аккаунты покупателя были привязаны к чужим сим-картам.

    По двум эпизодам сотруднику УФССП насчитали хищение порядка 333 тысяч рублей. Не исключено, что потратиться на содержимое чужих корзин приходилось большему числу кандидатов на выдворение.

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    Комментарии 2

    26078160110 Фев 2023 в 16:04
    Как это возможно? Это же представитель государственной власти! Разве их не проверяют на «вшивость» при приёме на работу?
    +3−0
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