На Нахимова каршеринг закончил аренду нырком в траншею

Курьезное ДТП случилось днем 10 февраля в Василеостровском районе Петербурга. Водитель каршеринга, похоже, не ожидал, что за сигнальной лентой его поджидает ловушка.
В одной из арок дома 1 по улице Нахимова каршеринговый Volkswagen Polo нырнул передними колесами в строительную траншею, сообщает очевидец Сергей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Машина повисла «пузом» на краю ямы, упершись передним бампером во второй край, а в салоне от удара сработали подушки безопасности.
Судя по фото, в арке ведутся земляные работы, перед траншеей снята часть покрытия, а в нескольких метрах видно лежащие деревянные треноги и натянутой между ними сигнальной оградительной лентой. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в ДТП никто не пострадал.