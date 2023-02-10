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    На Нахимова каршеринг закончил аренду нырком в траншею

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    Курьезное ДТП случилось днем 10 февраля в Василеостровском районе Петербурга. Водитель каршеринга, похоже, не ожидал, что за сигнальной лентой его поджидает ловушка.

    В одной из арок дома 1 по улице Нахимова каршеринговый Volkswagen Polo нырнул передними колесами в строительную траншею, сообщает очевидец Сергей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Машина повисла «пузом» на краю ямы, упершись передним бампером во второй край, а в салоне от удара сработали подушки безопасности.

    Судя по фото, в арке ведутся земляные работы, перед траншеей снята часть покрытия, а в нескольких метрах видно лежащие деревянные треноги и натянутой между ними сигнальной оградительной лентой. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ДТППетербургКаршерингДТП с каршерингом
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