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    «Яма точно по размеру». Каршеринг вписался в траншею у теплосети на севере Петербурга

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    Утром 2 февраля на перекрестке Поэтического бульвара и улицы Есенина прохожих ждало неожиданное зрелище. Каршеринг провалился в огороженную яму на месте ремонта теплосети, упав на бок.

    По предварительным данным, авария произошла около трех ночи, рассказали 2 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК». «Неизвестный водитель выехал на тротуар, пробил ограждения и съехал в траншею. Место производства работ было огорожено согласно всем требованиям и правилам безопасности», — отметили на предприятии.

    Теплосети не пострадали, а водитель покинул место ДТП до прибытия служб. На улице Есенина подрядная организация ООО «Тесла» ведет реконструкцию магистральной теплосети, ее представители выясняют обстоятельства с каршеринговой компанией. На сроках работ ДТП не отразится, добавляют в ТЭКе.

    В Выборгском районе ведут реконструкцию 2017 метров магистральных трубопроводов. В зоне работ — жилые кварталы на улице Есенина, проспектах Луначарского и Просвещения. Реконструкция должна «повысить комфорт» 24 тысяч жителей района в 47 домах.

    Фото:
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