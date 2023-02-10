VK Play профинансирует российских разработчиков и инвестирует в их студии

«VK Play Инвестиции» планирует поддержать опытные команды разработчиков в России и проинвестировать в студии, которые создают проекты для компьютеров, консолей и мобильных устройств. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба компании.





Финансирование можно получить на разработку продукта либо на маркетинговое продвижение уже готовых игр. Заявку на партнерство можно оставить по ссылке.

«В России работает большое количество талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство из таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам», — рассказал руководитель направления «VK Play Инвестиции» Евгений Полотнянко.