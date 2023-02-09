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    Житель Уфы нашел в сугробе годовалую девочку. Пьяная мать сидела рядом

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    Житель Уфы спас десятимесячную девочку, которую мать выронила в сугроб. Малышка лежала в снегу без одежды, а нетрезвая женщина просто сидела рядом.

    Как сообщает Следственный комитет Башкортостана 9 февраля, инцидент произошел в минувшую субботу на улице Розы Люксембург. Следствие установило, что подозреваемая возвращалась от родственника и выронила дочку в сугроб. Поднять ребенка помешал алкоголь. К счастью, плач малышки услышал мужчина, живущий по соседству. Он вместе с друзьями забрал девочку с улицы, вызвал полицию и скорую помощь.

    Против матери, которая ранее уже была судима, возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Как рассказали порталу UFA1.RU в республиканском управлении МВД, 48-летняя мать имеет пятерых детей, на троих из которых она лишена родительских прав и опекунство оформил ее старший сын. После того, как младшую дочь выпишут из больницы, ее определят в дом ребенка.

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