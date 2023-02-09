Лук будет? Что происходит с ценами на популярную овощную культуру в Петербурге

Лук в магазинах Петербурга в ближайшее время может вырасти в цене до 60 рублей и выше. И за овощами по такой цене, возможно, придется побегать. Как правило, лук дорожал лишь к весне, когда заканчивались запасы, а новый урожай возвращал цены в прежнее русло.



Однако с начала года популярная овощная культура в России подорожала на четверть, а если внимательно изучать динамику Росстата с декабря прошлого года, то к сегодняшнему дню поднялась в цене в полтора раза.



Что случилось с луковым рынком — в карточках «Фонтанки».

