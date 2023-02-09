Два брата попали в гости к КОНям в Петербурге с килограммом белого порошка

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (КОНи) ГУ МВД задержали двух мужчин у карьера в Левашово. У них нашли наркотики и электронные весы.



Излюбленное место отдыха дачников и местных жителей выбрали двое жителей Невского района для наркобизнеса, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Братьев 24 лет и 31 года 7 февраля около половины пятого дня задержали оперативники у дома 52 по улице Добрая Горка. В ходе личного досмотра у них нашли и изъяли пакет с белым веществом, электронные весы и мобильный телефон.

