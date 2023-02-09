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    Два брата попали в гости к КОНям в Петербурге с килограммом белого порошка

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    Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (КОНи) ГУ МВД задержали двух мужчин у карьера в Левашово. У них нашли наркотики и электронные весы.

    Излюбленное место отдыха дачников и местных жителей выбрали двое жителей Невского района для наркобизнеса, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля. Братьев 24 лет и 31 года 7 февраля около половины пятого дня задержали оперативники у дома 52 по улице Добрая Горка. В ходе личного досмотра у них нашли и изъяли пакет с белым веществом, электронные весы и мобильный телефон.

    Специалисты установили, что вещество — синтетический наркотик весом 995 граммов.

    Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков.

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