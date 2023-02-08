В Госдуме насчитали 1100 умерших от коронавируса медиков. Их детям предлагают приоритетное поступление

Председателю Государственной думы направлен законопроект об особых правах детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. В нем называется число погибших медиков и их детей. И предлагается дать им возможность приоритетного поступления в вузы.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы, «по состоянию на текущий момент установлена смерть 1 100 медицинских работников от инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей». Фонд социального страхования знает, что у них на иждивении 333 несовершеннолетних ребенка. Большая часть — 276 человек — в возрасте 7–18 лет. Таким образом, как посчитали авторы законопроекта, последующие 18 лет полученными правами смогут воспользоваться 333 человека.