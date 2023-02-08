В Госдуме насчитали 1100 умерших от коронавируса медиков. Их детям предлагают приоритетное поступление

Председателю Государственной думы направлен законопроект об особых правах детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. В нем называется число погибших медиков и их детей. И предлагается дать им возможность приоритетного поступления в вузы.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы, «по состоянию на текущий момент установлена смерть 1 100 медицинских работников от инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей». Фонд социального страхования знает, что у них на иждивении 333 несовершеннолетних ребенка. Большая часть — 276 человек — в возрасте 7–18 лет. Таким образом, как посчитали авторы законопроекта, последующие 18 лет полученными правами смогут воспользоваться 333 человека.
«Принятие закона не повлечет дополнительных расходов бюджета, поскольку поступление в высшие учебные заведения дополнительно столь малочисленного контингента не может быть фактором увеличения количества бюджетных мест в высших учебных заведениях», — отмечается в сопроводительных документах законопроекта.
В конце 2022 года в комздраве отчитывались, что в Петербурге с начала пандемии коронавируса умерли 112 медработников. Хотя в самом начале пандемии глава Росздравнадзора говорила о почти 500 погибших медиках (и спустя два года их должно было быть значительно больше), тут всё же важен факт признания смерти «при исполнении трудовых обязанностей», а каждый случай для включения в статистику рассматривался отдельно.
«Все страховые случаи были установлены при назначении единовременной страховой выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», — заверили авторы законопроекта.