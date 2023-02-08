Сенатскую площадь перекроют для съемок кино

Киносъемки на полдня изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Проезд будут перекрывать несколько раз, но на короткий срок.

В воскресенье, 12 февраля, с 9:00 до 14:00 будут введены ограничения движения на Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Адмиралтейской набережной, сообщает 8 февраля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Сквозной проезд будут перекрывать не более чем на 10 минут в течение часа.