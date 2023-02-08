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    Сенатскую площадь перекроют для съемок кино

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Киносъемки на полдня изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Проезд будут перекрывать несколько раз, но на короткий срок.

    В воскресенье, 12 февраля, с 9:00 до 14:00 будут введены ограничения движения на Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Адмиралтейской набережной, сообщает 8 февраля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Сквозной проезд будут перекрывать не более чем на 10 минут в течение часа.

    На площади пройдут съемки детективного фильма «Цербер» о временах декабристов. 10–11 февраля киношники перекроют движение в одном из переулков Васильевского острова.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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