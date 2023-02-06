«Цербер» на два дня освободит от автомобилей участок Васильевского острова

Киносъемки внесут изменения с схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга 10 и 11 февраля. Об этом 6 февраля предупреждает комитет по транспорту.

В связи со съемками фильма «Цербер» с полуночи до 8 часов утра 10 февраля будет запрещено парковаться на участке Волковского переулка от Тучкова переулка до дома 4 и набережной Макарова от Среднего проспекта В.О. до Волховского переулка, а с полуночи 10 февраля до 23:29 11 февраля — в Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6.