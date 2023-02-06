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    «Цербер» на два дня освободит от автомобилей участок Васильевского острова

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Киносъемки внесут изменения с схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга 10 и 11 февраля. Об этом 6 февраля предупреждает комитет по транспорту.

    В связи со съемками фильма «Цербер» с полуночи до 8 часов утра 10 февраля будет запрещено парковаться на участке Волковского переулка от Тучкова переулка до дома 4 и набережной Макарова от Среднего проспекта В.О. до Волховского переулка, а с полуночи 10 февраля до 23:29 11 февраля — в Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6.

    С 8 часов утра 10 февраля до 23:59 11 февраля также будет перекрыто движение транспорта по Волховскому переулку от Тучкова переулка до дома 4.

    Фильм «Цербер» покажет расследование серии убийств доносчиков на декабристов. Действие детективной истории будет происходить в Петербурге 1826 года. В конце января для его съемок на Большую Морскую улицу привезли несколько самосвалов снега.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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