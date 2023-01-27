Пока во всем городе снег убирают, на Большую Морскую его привезли. Рассказываем зачем

В центре Петербурга днем 27 января удивленные прохожие наблюдают необычную картину: снег с улицы не убирают, а наоборот, привозят целыми самосвалами. «Фонтанка» узнала зачем.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
На Большую Морскую улицу привезли несколько самосвалов снега. «Зиму» разгружают возле Триумфальной арки и тщательно разравнивают лопатами, а площадка, где это происходит, огорожена лентой. Секрет прост: на Большой Морской снимают кино. Детективный фильм «Цербер», действие которого будет происходить в Петербурге 1826 года, расскажет о расследовании серии убийств доносчиков на декабристов. Режиссером, по данным «Кинопоиска», выступает Владимир Щегольков, снявший сериал «Везет» 2021 года.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, съемки ведет «Студия Чеховъ», «заснеживание» улицы согласовано с комитетом и ГУДП «Центр».
В связи со съемками движение транспорта на участке Большой Морской улицы от Дворцовой площади до дома 4 27 января закрыто до 22 часов. В субботу, 28 января, участок также закроют с 6:00 до 22:00.