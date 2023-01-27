    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, зап

    768мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.13eur75.33

    Пока во всем городе снег убирают, на Большую Морскую его привезли. Рассказываем зачем

    1712
    1 комментарий

    В центре Петербурга днем 27 января удивленные прохожие наблюдают необычную картину: снег с улицы не убирают, а наоборот, привозят целыми самосвалами. «Фонтанка» узнала зачем.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    На Большую Морскую улицу привезли несколько самосвалов снега. «Зиму» разгружают возле Триумфальной арки и тщательно разравнивают лопатами, а площадка, где это происходит, огорожена лентой. Секрет прост: на Большой Морской снимают кино. Детективный фильм «Цербер», действие которого будет происходить в Петербурге 1826 года, расскажет о расследовании серии убийств доносчиков на декабристов. Режиссером, по данным «Кинопоиска», выступает Владимир Щегольков, снявший сериал «Везет» 2021 года.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, съемки ведет «Студия Чеховъ», «заснеживание» улицы согласовано с комитетом и ГУДП «Центр».

    В связи со съемками движение транспорта на участке Большой Морской улицы от Дворцовой площади до дома 4 27 января закрыто до 22 часов. В субботу, 28 января, участок также закроют с 6:00 до 22:00.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КиносъемкиСнег
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close