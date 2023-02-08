В Петербурге к Генконсульству Турции несут вещи, игрушки, одеяла и огромное количество цветов

Жители и гости Петербурга продолжают нести цветы и вещи к Генконсульству Турецкой Республики на 7-й Советской. У розовых стен здания 8 февраля ряды гвоздик и венки от азербайджанской диаспоры. Почтить память погибших и помочь выжившим идут как обычные люди, так и дипломаты.

Наиболее активны иностранцы, в том числе дипломаты, а также российские пенсионерки. Больше всего пострадавшим от землетрясения районам нужны вентиляторы, пауэрбанки, одежда, постельное белье, обогреватели и подушки, а также игрушки для детей. Одежда должна быть новой или чистой. К Генконсульству пришли две студентки из Бельгии и Турции. Они отметили, что любая помощь сейчас важна.

Сотрудник Генконсульства рассказал корреспонденту «Фонтанки», что петербуржцы несут очень много разных вещей. 4 грузовика гуманитарной помощи уже уже на пути в Турцию. Внутри здания часть помещений забиты коробками — все это собрали неравнодушные люди.



От страшного землетрясения в Турции пострадали 10 провинций. Число жертв уже перевалило за 8,5 тысяч человек, а разбор завалов только начался. Президент Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что стихия разрушила свыше 6,5 тысяч зданий. Пострадавшим семьям пообещали помочь с размещением в отелях курортных регионов.