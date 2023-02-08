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    В Петербурге к Генконсульству Турции несут вещи, игрушки, одеяла и огромное количество цветов

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Жители и гости Петербурга продолжают нести цветы и вещи к Генконсульству Турецкой Республики на 7-й Советской. У розовых стен здания 8 февраля ряды гвоздик и венки от азербайджанской диаспоры. Почтить память погибших и помочь выжившим идут как обычные люди, так и дипломаты.

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    Наиболее активны иностранцы, в том числе дипломаты, а также российские пенсионерки. Больше всего пострадавшим от землетрясения районам нужны вентиляторы, пауэрбанки, одежда, постельное белье, обогреватели и подушки, а также игрушки для детей. Одежда должна быть новой или чистой. К Генконсульству пришли две студентки из Бельгии и Турции. Они отметили, что любая помощь сейчас важна.

    Сотрудник Генконсульства рассказал корреспонденту «Фонтанки», что петербуржцы несут очень много разных вещей. 4 грузовика гуманитарной помощи уже уже на пути в Турцию. Внутри здания часть помещений забиты коробками — все это собрали неравнодушные люди.

    От страшного землетрясения в Турции пострадали 10 провинций. Число жертв уже перевалило за 8,5 тысяч человек, а разбор завалов только начался. Президент Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что стихия разрушила свыше 6,5 тысяч зданий. Пострадавшим семьям пообещали помочь с размещением в отелях курортных регионов.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

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    ТурцияЗемлетрясение
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