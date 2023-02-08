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    В Петербурге пациент детской больницы хлебнул антисептика. Ещё одного подростка без чувств скорая забрала из ТРК

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    В реанимации петербургской больницы спасают двух подростков после досуга с алкоголем и вызывающими привыкание веществами. Одного пришлось госпитализировать из торгового центра, другой ухудшил своё состояние в палате.

    Скорую помощь в ТРК «Заневский каскад» вызвали в понедельник около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Звонивший рассказал, что его 15-летний друг лежит без чувств в туалете. Состояние объяснил алкоголем.

    Подростка из торгового центра увезли в больницу и поместили в реанимацию. Опросу он не подлежал.

    Известно, что юноша живёт в Красногвардейском районе в полной семье. Оба родителя работают, отец занимает руководящий пост в фирме. Сын, по предварительным данным, нигде не учится, но внимания правоохранительных органов ранее не привлекал.

    В отличие от 17-летнего пациента той же больницу, который в ночь на вторник хлебнул антисептик и сменил палату в отделении на реанимацию. Лицеист знаком инспектору по делам несовершеннолетних и персоналу наркологического диспансера Красногвардейского района.

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