В Петербурге пациент детской больницы хлебнул антисептика. Ещё одного подростка без чувств скорая забрала из ТРК

В реанимации петербургской больницы спасают двух подростков после досуга с алкоголем и вызывающими привыкание веществами. Одного пришлось госпитализировать из торгового центра, другой ухудшил своё состояние в палате.



Скорую помощь в ТРК «Заневский каскад» вызвали в понедельник около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Звонивший рассказал, что его 15-летний друг лежит без чувств в туалете. Состояние объяснил алкоголем.

Подростка из торгового центра увезли в больницу и поместили в реанимацию. Опросу он не подлежал.