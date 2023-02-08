В Петербурге пациент детской больницы хлебнул антисептика. Ещё одного подростка без чувств скорая забрала из ТРК

В реанимации петербургской больницы спасают двух подростков после досуга с алкоголем и вызывающими привыкание веществами. Одного пришлось госпитализировать из торгового центра, другой ухудшил своё состояние в палате.
Скорую помощь в ТРК «Заневский каскад» вызвали в понедельник около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Звонивший рассказал, что его 15-летний друг лежит без чувств в туалете. Состояние объяснил алкоголем.
Подростка из торгового центра увезли в больницу и поместили в реанимацию. Опросу он не подлежал.
Известно, что юноша живёт в Красногвардейском районе в полной семье. Оба родителя работают, отец занимает руководящий пост в фирме. Сын, по предварительным данным, нигде не учится, но внимания правоохранительных органов ранее не привлекал.
В отличие от 17-летнего пациента той же больницу, который в ночь на вторник хлебнул антисептик и сменил палату в отделении на реанимацию. Лицеист знаком инспектору по делам несовершеннолетних и персоналу наркологического диспансера Красногвардейского района.