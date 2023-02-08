Директора петербургского Музея Фаберже обвинили в помощи миллиардеру Вексельбергу в обходе санкций США

Суд в Нью-Йорке обнародовал обвинительное заключение, согласно которому российский бизнесмен Владимир Воронченко, проживавший в Штатах, помогал миллиардеру Виктору Вексельбергу обходить санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

Воронченко, как утверждается в документе, оплачивал счета за содержание американских квартир и поместья миллиардера, купленных в 2007–2018 годах. Всего Воронченко выплатил 4 млн долл. Кроме того, он пытался продать два из четырёх объектов недвижимости.



Прокуроры считают, что до включения в санкционные списки в 2018 году платежи, связанные с содержанием квартир и загородного дома Вексельберга, делали подставные компании — они отправили более 90 банковских переводов на общую сумму около 18,5 млн долл. Впоследствии деньги стали поступать со счетов, связанных с компаниями Воронченко. Так, с июня 2018 года по март 2022 года было отправлено в сумме около 4 млн долл., как уже и было сказано ранее.



Примерно 13 мая 2022 года Воронченко вручили повестку в суд, которая требовала его личной явки и предъявления документов. Тем не менее 22 мая 2022 года он вылетел из Майами в Дубай, а после отправился в Москву. Перед судом он не предстал и в США не вернулся.

