За огнем — вода. Улицы турецкого Искендеруна заливает после землетрясения

В городе Искендерун в турецкой провинции Хатай после землетрясения поднялся уровень моря. Улицы затоплены — кадрами с места событий делятся 7 февраля местные СМИ.
На бульваре Мете Аслан вода разлилась на 200 метров, сообщает газета Yeni Safak. Из-за потопа автомобильное движение в районе затруднено, но отмечается, что вода добралась только до дорог — к жилым домам пока не подошла.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о крупном пожаре, который начался после землетрясения в порту Искендеруна. Там загорелись сотни грузовых контейнеров, сообщалось, что огнем объят почти весь порт.
Накануне в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений. Природное явление также затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус на севере Сирии. Согласно последним данным, землетрясение в Турции привело к гибели 3 549 человек. В Сирии погибли более 1,5 тысячи человек.