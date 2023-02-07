«Дорога каждая минута». Специалисты МЧС России начали работы в Турции и Сирии

Специалисты МЧС России начали поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш — одном из наиболее пострадавших районов Турции. Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале ведомства.
На данный момент спасатели обследуют и разбирают завалы разрушенных зданий. Процесс осложнён из-за неустойчивости конструкций и повторных толчков.
«Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Всего устранять последствия землетрясения в Турции отправились более 100 сотрудников ведомства. В их числе кинологические расчёты и мобильный госпиталь.
Уточняется, что российские специалисты также выдвинулись в район проведения поисково-спасательных работ на пострадавших территориях Сирии.
«Более полусотни спасателей, в том числе три кинологических расчета, будут проводить поиск и спасение пострадавших, находящихся под завалами», — говорится в сообщении.
Ранее 7 февраля «Фонтанка» сообщала, что сотрудники МЧС России прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Кахраманмараше. С собой они привезли новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры и локаторы, позволяющие обнаружить человека на глубине 4,5 метра.
Накануне в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений. Природное явление также затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус на севере Сирии. Согласно последним данным, землетрясение в Турции привело к гибели 3 549 человек. В Сирии погибли более 1,5 тысячи человек.