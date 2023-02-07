    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    776мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.6eur76.03

    «Дорога каждая минута». Специалисты МЧС России начали работы в Турции и Сирии

    1665
    5 комментариев

    Специалисты МЧС России начали поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш — одном из наиболее пострадавших районов Турции. Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На данный момент спасатели обследуют и разбирают завалы разрушенных зданий. Процесс осложнён из-за неустойчивости конструкций и повторных толчков.

    «Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута», — рассказали в пресс-службе МЧС.

    Всего устранять последствия землетрясения в Турции отправились более 100 сотрудников ведомства. В их числе кинологические расчёты и мобильный госпиталь.

    Уточняется, что российские специалисты также выдвинулись в район проведения поисково-спасательных работ на пострадавших территориях Сирии.

    «Более полусотни спасателей, в том числе три кинологических расчета, будут проводить поиск и спасение пострадавших, находящихся под завалами», — говорится в сообщении.

    Ранее 7 февраля «Фонтанка» сообщала, что сотрудники МЧС России прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Кахраманмараше. С собой они привезли новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры и локаторы, позволяющие обнаружить человека на глубине 4,5 метра.

    Накануне в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений. Природное явление также затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус на севере Сирии. Согласно последним данным, землетрясение в Турции привело к гибели 3 549 человек. В Сирии погибли более 1,5 тысячи человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МЧС РоссииТурцияЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close