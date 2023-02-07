«Дорога каждая минута». Специалисты МЧС России начали работы в Турции и Сирии

Специалисты МЧС России начали поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш — одном из наиболее пострадавших районов Турции. Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале ведомства.



На данный момент спасатели обследуют и разбирают завалы разрушенных зданий. Процесс осложнён из-за неустойчивости конструкций и повторных толчков.

«Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута», — рассказали в пресс-службе МЧС.